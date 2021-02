La precampaña del PVEM en SLP, la más sancionada por el INE

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí recibió la sanción más onerosa, de 2.7 millones de pesos tras la revisión que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) a los gastos de precampañas de siete entidades.

El viernes, el Consejo Generoal del INE sesionó para aprobar los dictámenes de revisión de la información de egresos y gastos de precampaña en cinco entidades: Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Nuevo León y Sonora.

De acuerdo a los dictámenes, reveló el INE, San Luis Potosí es el estado con mayor monto sancionado, tres millones 630 mil 5621 pesos, lo que representa la mitad del total de las multas aplicadas por el INE partidos en los cinco estados, que fue de siete millones 100 mil pesos.

En la entidad, el instituto registró 31 dictámenes. En un número no precisado, detectó anomalías como aportaciones pagadas en especie por un monto mayor al permitido, pagos que no fueron hechos vía transferencia, eventos extemporáneos y egresos no reportados.

Además, hubo candidatos que no se registraron y realizaron precampañas, sin entregar los informes requeridos.

El INE también anunció que en San Luis, realizará revisiones para verificar si gastos en la publicación de encuestas y sondeos tuvieron un registro adecuado.

Por partidos, el PVEM se llevó el grueso del monto sancionado, con 2.7 millones de pesos. En ese partido, solo el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona realizó precampaña.

Al PAN, en donde participaron cuatro contendientes, la sanción fue de 908 mil 491 pesos.

El resto de las sanciones son minúsculas: Morena pagaría 745.10 pesos, el PRD, 365.70 pesos y Movimiento Ciudadano, 139.20 pesos.