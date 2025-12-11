logo pulso
MARIJÓ ¡CÓMO CRECES!

GRAN ALEGRÍA Y DIVERSIÓN EN SU CUMPLE

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
Marijó Cortés Baeza festejó su cumpleaños feliz, con una divertida celebración en familia y con sus amigos.

Sus papás: David Cortés y Michelle Baeza organizaron el convivio y reunieron una serie de atractivos.

Con la pequeña, su hermana Valeria Cortés Baeza, tíos, primos y compañeros de colegio.

La tarde, resultó espléndida, con actividades didácticas y juegos interactivos, por lo que los pequeños demostraran destreza y habilidad.

