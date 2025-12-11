MARIJÓ ¡CÓMO CRECES!
GRAN ALEGRÍA Y DIVERSIÓN EN SU CUMPLE
Marijó Cortés Baeza festejó su cumpleaños feliz, con una divertida celebración en familia y con sus amigos.
Sus papás: David Cortés y Michelle Baeza organizaron el convivio y reunieron una serie de atractivos.
Con la pequeña, su hermana Valeria Cortés Baeza, tíos, primos y compañeros de colegio.
La tarde, resultó espléndida, con actividades didácticas y juegos interactivos, por lo que los pequeños demostraran destreza y habilidad.
