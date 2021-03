Lagunas jurídicas impiden sancionar a candidatos que arriesguen a la población ante covid: Secretario de Gobierno

El secretario general de gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, exhortó a partidos políticos y candidatos a ser más conscientes de la situación de pandemia por la que se está atravesando, esto luego de que en los arranques de campaña de la madrugada de este viernes fueron evidentes las aglomeraciones de personas, lo que sin duda representa un riesgo de contagio de Covid-19.

Sostuvo que los candidatos y partidos políticos deben de saber que no se trata de un asunto de imposición, restricción a sus campañas o a su libertad de expresión, sino que se trata de un asunto de salud pública; no obstante, recalcó que no solo es responsabilidad de ellos sino de la propia ciudadanía que debe de saber que el evento representa un riesgo y es mejor no acudir.

Añadió que por pura lógica y sentido común se tienen que extremar precauciones, puesto que lo que más quieren los partidos y candidatos es que la gente salga a votar por ellos el día de la elección, pero si en estas semanas se siguen haciendo eventos multitudinarios la consecuencia es que San Luis Potosí regresará a una situación de semáforo epidémico color rojo para los días de la elección, lo que impedirá que mucha gente salga a votar.

Asimismo, reconoció que hay lagunas jurídicas en la ley que impiden que las autoridades electorales puedan sancionar a partidos y candidatos por temas de no cumplir disposiciones sanitarias, por lo que, en todo caso, solo se puede hacer el exhorto a que cumplan con estas recomendaciones y se está también planteando una nueva reunión, una convocatoria a todos los actores políticos para firmar un nuevo acuerdo que llame al respeto, la civilidad, la paz y, por supuesto, el acatamiento de las medidas sanitarias de manera estricta.