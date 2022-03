Lamentan que gobierno federal no dé respuesta sobre importación de vacuna pediátrica

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, lamentó este miércoles que su solicitud para la autorización de importación de vacunas pediátricas contra el Covid-19 no haya sido resuelta aún por el gobierno federal.

El gobernador indicó que con respecto a esta solicitud se le informó que habría una respuesta ayer martes; sin embargo, hasta el momento la Secretaría de Salud del Gobierno de México no se ha pronunciado.

"Todavía no hay respuesta, nos habían dicho que ayer martes habría una respuesta por escrito, (pero) no nos presentaron nada. Yo directamente me comuniqué por la mañana a la Secretaría de Salud para preguntar al respecto y no, no hay respuesta aún", dijo.

Gallardo Cardona aseguró que seguirá insistiendo esta semana para obtener la respuesta de la Secretaría de Salud federal.

"Ya que nos la den", demandó y recordó que la administración estatal ya está preparada con por lo menos 50 millones de pesos para comprar un primer lote de este tipo de vacunas importadas desde Texas, Estados Unidos.

Alistan más recursos para el Parque Tangamanga II

En otro tema, Ricardo Gallardo indicó que luego de la reinauguración del Parque Tangamanga I, que sufrió una remodelación durante los últimos meses, ahora se hará un intervención al Parque Tangamanga II.

El mandatario estatal señaló que se tiene planteada una inversión que ascenderá a unos 250 millones de pesos.

Con el presupuesto se incluirá la rehabilitación de la Avenida Fray Diego de la Magdalena y otra veintena de calles de la Industrial Aviación, apuntó.