Lámparas de calle Zaragoza, peligro para los peatones

Ciudadanos que caminaban este miércoles por la calle Zaragoza solicitaron la pronta y efectiva intervención de la autoridad municipal para reparar las luminarias que se encuentran en la zona, las cuales se han convertido en un peligro para los potosinos que diariamente se trasladan por este lugar del Centro Histórico.

Diana Esparza quien transitaban por la zona alrededor de la 1:30 de la tarde, denunció a este medio la caída de una de las esferas protectoras de bombillas que se ubicaba en una de las luminarias, el hecho estuvo a nada de causar un accidente de consecuencias lamentables, pues por la zona transitaban varios escolares.

"Acaba de pasar un niño por aquí, apenas alcanzó a pasar y cayó la esfera, si se hubiera tardado un poco más lo hubiese golpeado en la cabeza, no es justo que caminar por la zona centro se esté convirtiendo en un reto, pues si no te caen las esferas que protegen las bombillas, te caen pedazos de cantera de las casas y negocios en mal estado o peor aún, en cualquier momento puedes caer en los registros que se encuentran sin tapa, no se puede ya transitar por el centro de forma segura", señaló.

En la zona se encontraba también Alberto Gutiérrez quien también lamentó las condiciones en las que se encuentra el primer cuadro de la ciudad y la falta de mantenimiento que existe por parte de las autoridades.