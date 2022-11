Las autoridades deben entender que la educación no es un gasto, es inversión: Rector de la UASLP

“La sociedad no va a cambiar si las universidades no somos el eje rector del cambio y las autoridades deben entender que la educación no es un gasto, es inversión”, declaró Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) al participar en el panel de Rectores y la DGESUI: “Innovación académica y gestión financiera”.

El evento se efectuó el pasado viernes en el marco del Congreso Internacional 2022 de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior A.C. (AMEREIAF), que tuvo como sede La Paz, Baja California Sur y se desarrolló del 23 al 25 de noviembre.

En dicho panel se abordaron temas como la pandemia y sus consecuencias, la inversión en educación superior y el futuro de las universidades en el país. Participaron también Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, Dante Arturo Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; José Alfredo Romero Olea, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Zermeño Guerra consideró que los estudiantes de educación superior de todas las universidades de México son estudiantes globales gracias al alcance de la tecnología, por lo que la obligación de las autoridades educativas es preparar a sus alumnos para buscar la información, en poco tiempo y con la máxima eficiencia.

“Espero que el segundo siglo de la UASLP se tengan estudiantes libres. Primero como personas que sepan prepararse y con capacidad de adaptación porque la sociedad no va a cambiar si las universidades no somos el eje rector del cambio y las autoridades deben entender que la educación no es gasto, es inversión”, recalcó.

Respecto a la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, el rector Zermeño consideró que a pesar de lo sucedido no se ha aprendido mucho, pues con tristeza se sigue viendo a personas que no usan cubrebocas aún cuando ésta no ha terminado. Reconoció, sin embargo, que las instituciones de educación superior en México fueron parte importante de la reacción social y humana ante la pandemia, pues “muchas instituciones de institución superior hicimos lo mismo, desde ayudar y abrir espacios para vacunar a la población, apoyarla y tambien se hizo investigación y hay que recordar que aún continúa y al igual lo hace la investigación científica en el tema”.

“Una de las cosas que las instituciones de educación superior teníamos previsto, era irnos a una educación virtual en 2024 o 2025 y estariamos iniciando los

programas a distancia y como complemento de la educación tradicional que tenemos”, recordó ante los panelistas.

“La pandemia lo que hizo fue acelerar y quitarnos dos años de tiempo para que los docentes y estudiantes se prepararan para esta educación a distancia. No creo que exista un complemento o algo que justifique la no presencialidad en un área de pregrado de una licenciatura, creo que la convivencia es algo fundamental en la vida universitaria, y eso fue lo que mas dañó la pandemia y por ello hemos tenido en la pospandemia una baja de un número importante de estudiantes que ya no siguieron”, recapituló.

Los demás participantes del panel, coincidieron en que si bien la pandemia continúa, se ha registrado una baja importante de alumnos y es responsabilidad de las universidades recuperarlos para que continúen con su educación, lo que derivó en la discusión sobre los recursos a las instituciones de nivel superior. Al respecto, el rector de la UASLP señaló que estamos ante una reacción de cierta frustración y se ve con poco optimismo el futuro.

“Lo que veo es que estamos, pasamos una etapa dificilísima en todo el mundo, pero ya pasó, vamos a tratar de salir de esto. Veo que en nuestras universidades tenemos que preparar a los jóvenes en menos tiempo con mejor calidad de enseñanza y con entusiasmo de seguirse preparando acorde a la realidad actual”, aseveró.

“El concepto que teníamos de hace años de que lo que se aprendía duraría muchos años más, pasó a la historia, lo que hoy es una gran realidad mañana está en duda y pasado mañana ya no lo es. La universidad de hoy debe preparar la enseñanza para estar capacitados a lo que venga”, sostuvo al finalizar su intervención en el panel de Rectores y la DGESUI: “Innovación académica y gestión financiera”.