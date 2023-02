"Laura de la Ciencia", la divulgadora científica potosina

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 13 (EL UNIVERSAL).- "Nunca se queden con la duda", es el principal consejo que se le puede dar a niñas, niños y jóvenes para que se interesen y puedan seguir una carrera en el área de las ciencias, así lo sostiene la Maestra en Ciencias en Bioprocesos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Laura Vázquez Ayala, quien además es divulgadora de la ciencia por lo que es mejor conocida en redes sociales como "Laura de la Ciencia".

En entrevista para EL UNIVERSAL San Luis Potosí, Laura recuerda que desde muy niña se interesó por la ciencia, pero no sabía que se dedicaría a ello, sino que buscaba constantemente el porqué de las cosas, cada situación o cada fenómeno natural quería descubrir la explicación científica por la cual sucedía y cómo sucedía. Manteniendo ese espíritu de curiosidad fue que llegó a estudiar la carrera de Ingeniería en Bioprocesos, después la maestría en la misma área y ahora ya ha comenzado el doctorado.

Detalló que su carrera tiene que ver con todos aquellos procesos químico biológicos que buscan aportar de una manera más amigable con el medio ambiente, así como ahorrar pasos, es decir, que sean más eficientes de tal manera que se pueda evitar tanta contaminación como puede ser la obtención de enzimas y proteínas que puedan utilizarse en productos y sean de beneficio para la población.

Añadió que si bien le encanta su carrera y por eso ha seguido especializándose en este ramo, definitivamente lo que le ha cambiado la vida ha sido "Laura de la Ciencia", un proyecto de divulgación científica en redes sociales que inició en el contexto de la pandemia del Covid-19 y que buscaba desmentir "fake news" y desinformaciones que se hacían virales e incluso entre su propia familia por lo que decidió abrir una página de Facebook para divulgar verdades y hechos científicos reales sobre la pandemia.

Vázquez Ayala detalló que al ver que iba teniendo éxito decidió darle un enfoque que abarcara todo tipo de temas científicos y ya no sólo lo que tenía que ver con el Covid.

"Pensé en llevar la ciencia de una manera más fácil, entendible, divertida y que fuera agradable, porque muchas de las veces las personas cuando escuchan que algo es de física, biología o ciencias piensan que es algo aburrido, pero trato de hacer ese cambio de chip y que se den cuenta de que la ciencia puede ser entretenida y divertida", dice.

"Laura de la Ciencia", comentó, empezó con pequeñas notas publicadas en Facebook, explicando cosas de astronomía o datos curiosos sobre química, después fue que se animó a abrir un perfil en TikTok y es en esta red social donde definitivamente su contenido detonó y se ha vuelto viral, llegando incluso a muchas partes del mundo lo cual sorprendió a la Maestra.

"Yo nunca me imaginé algo así"

En TikTok, "Laura de la Ciencia" tiene casi 10 mil seguidores y el video que más se ha reproducido tiene alrededor de 70 mil vistas, todo ello no sólo en México, sino que es vista en países de Latinoamérica como Colombia, Venezuela, Perú o incluso también en España, destacando el caso de Chile en donde gracias a que son muy vistos sus contenidos ya tuvo la oportunidad de dar una plática.

Indicó que esto le ha permitido conocer a la Red de Divulgadores Científicos que hay en México que son personas que tienen el mismo objetivo que ella, hacer más accesible la ciencia para todos y entre todos buscan apoyarse, asimismo dijo sentirse orgullosa de que el año pasado se realizaron por primera vez los premios "Ciencia en Redes" en donde estuvo nominada y quedó en sexto lugar a nivel país.

Finalmente, dijo sentir una gran responsabilidad puesto que la gran mayoría de sus seguidores son niñas y niños, a veces ellos mismos le mandan mensajes y otras veces son las mamás los que le envían mensajes de agradecimiento o que su hijo ya les está preguntando tal o cual cosa sobre ciencia y quieren que "Laura de la Ciencia" les ayude.

La asegura que ella nunca imaginó algo así, pero que siente que está haciendo las cosas bien y espera que de su contenido se pueda sembrar la semilla de la ciencia en estos pequeños para que se conviertan en las próximas científicas y científicos mexicanos que tanta falta hacen al país.