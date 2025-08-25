logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Le brindarán ayuda a niños pedigüeños

Diputados llaman a los sistemas DIF municipales a protegerlos

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Le brindarán ayuda a niños pedigüeños

El Congreso del Estado aprobó un exhorto para que distintas instancias de protección de la niñez diseñen una estrategia que atienda la situación de niñas, niños y adolescentes que trabajan pidiendo dinero en cruceros, banquetas y avenidas de San Luis Potosí. La medida busca ofrecer alternativas de desarrollo y reforzar la protección de quienes se encuentran en esta condición.

La propuesta fue presentada por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno  obtuvo el respaldo unánime de la Legislatura con 23 votos. El llamado incluye al Sistema Estatal y a los Sistemas Municipales de Protección Integral, así como a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA). El objetivo es acercar programas sociales a las familias y, al mismo tiempo, detectar posibles delitos cometidos en contra de las y los menores.

De acuerdo con la propuesta , la mendicidad infantil no solo vulnera los derechos de la niñez, sino que los expone a riesgos graves como la violencia, la explotación sexual, la trata de personas y el consumo de sustancias. Además, se explicó que, esta situación les impide acceder de manera plena a la educación y la salud, lo que perpetúa los ciclos de pobreza y exclusión.

Badillo advirtió que existen denuncias sobre niñas y niños obligados a entregar cuotas diarias a adultos tras vender dulces, realizar malabares o pedir dinero en la calle. En caso de no cumplir con lo exigido, sufren agresiones físicas, lo que, señaló, muestra la falta de intervención oportuna de las autoridades competentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cumple San Luis Potosí 370 años como ciudad
Cumple San Luis Potosí 370 años como ciudad

Cumple San Luis Potosí 370 años como ciudad

SLP

Rolando Morales

En 1655 la corona española otorgó el título legal y reconoció el escudo de armas de la capital estatal

Trabajadores del ISSSTE sufren abusos de directora
Trabajadores del ISSSTE sufren abusos de directora

Trabajadores del ISSSTE sufren abusos de directora

SLP

Redacción

Conflicto laboral en el Hospital General del ISSSTE en San Luis Potosí por presuntas irregularidades y favoritismo familiar.

Por baja natalidad, ya sobran profesores
Por baja natalidad, ya sobran profesores

Por baja natalidad, ya sobran profesores

SLP

Rubén Pacheco

Reubica la SEGE a maestros ante disminución de alumnos: Torres

Congreso debe cumplir amparo a favor de Nava
Congreso debe cumplir amparo a favor de Nava

Congreso debe cumplir amparo a favor de Nava

SLP

Martín Rodríguez

De no acatar la sentencia, juez impondría multa y sanción penal a los diputados