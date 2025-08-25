Le brindarán ayuda a niños pedigüeños

El Congreso del Estado aprobó un exhorto para que distintas instancias de protección de la niñez diseñen una estrategia que atienda la situación de niñas, niños y adolescentes que trabajan pidiendo dinero en cruceros, banquetas y avenidas de San Luis Potosí. La medida busca ofrecer alternativas de desarrollo y reforzar la protección de quienes se encuentran en esta condición.

La propuesta fue presentada por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno obtuvo el respaldo unánime de la Legislatura con 23 votos. El llamado incluye al Sistema Estatal y a los Sistemas Municipales de Protección Integral, así como a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA). El objetivo es acercar programas sociales a las familias y, al mismo tiempo, detectar posibles delitos cometidos en contra de las y los menores.

De acuerdo con la propuesta , la mendicidad infantil no solo vulnera los derechos de la niñez, sino que los expone a riesgos graves como la violencia, la explotación sexual, la trata de personas y el consumo de sustancias. Además, se explicó que, esta situación les impide acceder de manera plena a la educación y la salud, lo que perpetúa los ciclos de pobreza y exclusión.

Badillo advirtió que existen denuncias sobre niñas y niños obligados a entregar cuotas diarias a adultos tras vender dulces, realizar malabares o pedir dinero en la calle. En caso de no cumplir con lo exigido, sufren agresiones físicas, lo que, señaló, muestra la falta de intervención oportuna de las autoridades competentes.

