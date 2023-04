Le "llovieron" las peticiones al presidente

En espera del arribo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer por la tarde varios grupos de manifestantes se dieron cita a las afueras del Hospital de Especialidades del IMSS- Bienestar en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Al sitio acudió personal de enfermería del Hospital del Niño y la Mujer, quienes protestaron al unísono por basificación para todo el personal, los inconformes exigieron un salario justo y prestaciones de ley.

Leonel Martínez Sánchez supervisor de escuelas secundarias técnicas, quien fue cesado el 22 de febrero por denunciar como irregular la compra de libros de texto gratuitos entre otras irregularidades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) se presentó con megáfono para solicitar la intervención en su caso del presidente de México.

Dijo el profesor manifestante temer por su vida, al señalar que es una de las personas en la mira del gobierno estatal. "Estoy cesado porque dije la verdad y me acusan de ser una persona sin probidad, temo por mi vida, me siguen reprimiendo y me tienen en una lista negra.