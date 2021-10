Legítimos, acuerdos con opositores cuando es en beneficio del pueblo: Noroña

Luego que Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN dijo que podría pesar más el "PRIMOR" que el "PRIAN" en la votación de la reforma eléctrica, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), señaló que Acción Nacional está en una situación insostenible, está a favor del "saqueo" del país" y se siente engañados por el priismo.Adujo que, de darse el apoyo a nivel nacional, ello implicaría una réplica en la legislatura de San Luis Potosí, "pero los y las diputadas locales han estado haciendo su esfuerzo propio de tener acuerdos con opositores para lograr también la mayoría calificada", dijo.El congresista federal confió que un sector del nacionalismo revolucionario del PRI en la Cámara de Diputados, podría apoyar la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca darle preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).En conferencia de prensa donde estuvo acompañada por las bancadas locales de Morena, PT y PNASLP, dijo que la "cuarta transformación" ha construido la mayoría calificada, incluso Acción Nacional ha votado mociones de Morena a favor, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional.Fernández Noroña fustigó que Acción Nacional no "tuvo ningún empacho" en aliarse con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político que ha sido su adversario histórico."Hay la confrontación electoral, pero en materia legislativa, es legítimo que tú llegues a acuerdos con opositores cuando estás trabajando en beneficio del pueblo. No hay razón para que no te apoyen", comentó.