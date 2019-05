Leonor Noyola cambia el PRD por el PVEM

Mediante un texto difundido por redes sociales, la senadora María Leonor Noyola Cervantes anunció su separación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para sumarse pronto a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a invitación del líder estatal, Emmanuel Ramos Hernández.

En el comunicado, señala: "Soy una mujer de profundas convicciones políticas, he superado adversidades que me han forjado una firme vocación de servir siempre a los demás desde los cargos públicos que me ha tocado ejercer, y les comparto que he tomado la decisión de renunciar a la militancia en el Partido de la Revolución Democrática".

"Les anuncio esta decisión tras haber hecho una reflexión sobre la situación política nacional y estatal. La ciudadanía exige más acciones y resultados tangibles en su beneficio y mejorar sus condiciones de vida. Mi ciclo como militante perredista concluye a partir de este día".

"Agradezco al PRD la gran oportunidad que se me brindó al designarme candidata al Senado, elección que gané contra todos los pronósticos y por primera vez la izquierda potosina logró tener a una representante en la Cámara Alta y que se ha enfocado a los sectores vulnerables, a los que menos tienen".

"También agradezco al doctor Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, por su amistad y apoyo a mi persona para el mejor cumplimiento de mis funciones como senadora".

"Les informo que acepté la invitación que me hizo mi amigo desde hace muchos años, el contador Emmanuel Ramos Hernández, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, a sumarme a sus filas e integrarme como senadora a la bancada de este partido, desde donde trabajaré con entrega a favor de México y de mi gente de San Luis Potosí".

"A todas y todos los que me han apoyado y a los representantes de los medios de comunicación, les digo que estoy agradecida por sus atenciones y estoy a sus órdenes".