Leonor Noyola se dice "chamaqueada" por Interapas

"En su momento nos chamaquearon, ese procedimiento que hizo nunca nos lo informó y hasta la fecha sigue sin clarificar las cosas", señaló la alcaldesa de Soledad Leonor Noyola Cervantes en relación a los 150 millones de pesos que destinó el organismo Interapas para infraestructura hidráulica y sanitaria de la zona metropolitana, así como el crédito que se aprobó en la Junta de Gobierno.

Dijo que ayer la Junta los convocó a una reunión en la cual votó en contra, ya que no existe una claridad en los estados financieros.

Aseguró que fue muy insistente en que le dijeran en que consistían esos pasivos a largo y corto plazo, porque no le especifican bien, esos datos, ya que solo se les comentó que se trataban de créditos comerciales.

"Vamos a ver dónde se utilizaron esos millones de pesos, porque en Soledad ha habido un nulo apoyo, desde el inicio de la administración se lo he estado diciendo, no puedo apoyar unos estados financieros que no son claros, tenemos muchas deficiencias en cuanto al servicio del agua"

Refirió que pidió que se le presentará de manera escrita los documentos de los proveedores, y los pasivos a corto y largo plazo.

"Quedaron de darme esa información que hasta la fecha no la tengo, voy a darme una vuelta a las oficinas para que se detallen esos gastos oscuros, ahora ya aumento el gasto de consumo de pipas que suma a 7 millones de pesos, queremos saber quiénes son los proveedores porque Soledad no ha tenido ese apoyo ni respaldo en pipas".