Ley gobernadora afecta la libertad partidista: AN

El Partido Acción Nacional (PAN) confirmó que prepara una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada en el Congreso de San Luis Potosí que fija reglas de paridad para la elección de la gubernatura del 2027, al considerar que la medida invade la autodeterminación de los partidos y condiciona de forma anticipada la contienda electoral. El recurso será promovido a nivel nacional una vez que la ley sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que el caso de San Luis Potosí no es aislado y advirtió que el mismo esquema legislativo podría replicarse en otras entidades. En ese contexto, cuestionó la postura del Gobierno Federal, al considerar contradictorio que se califique la reforma como inconstitucional cuando en estados gobernados por Morena, como Hidalgo, se ha impulsado una legislación con el mismo contenido.

Rodríguez Hernández explicó que, aunque se trata de una reforma local, las acciones de inconstitucionalidad deben ser promovidas por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Indicó que mantiene comunicación con el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien ha expresado respaldo a la postura del panismo potosino y ha confirmado que el recurso será presentado una vez que se cumpla el requisito de publicación oficial, dentro de los plazos legales establecidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el Congreso del Estado, la aprobación de la reforma generó divisiones al interior del grupo parlamentario del PAN. Previamente, el coordinador de la bancada, Rubén Guajardo Barrera, sostuvo que su voto en contra respondió a una definición estratégica y no a un rechazo al principio de paridad. Argumentó que la distribución de género en las 17 gubernaturas del país debe definirse desde una estrategia nacional, en acuerdo entre los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral, y no a partir de decisiones tomadas por congresos locales.

Tanto Rodríguez Hernández como Guajardo Barrera aseguraron que no existió línea partidista, al señalar que el tema no contraviene principios ideológicos ni estatutarios del PAN, y afirmaron que tanto la dirigencia estatal como la nacional estuvieron informadas del sentido de la votación.