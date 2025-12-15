"Ley Gobernadora" no es en beneficio de un perfil en particular, dice Gama

Tras la aprobación en el Congreso del Estado de la iniciativa presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para garantizar la paridad de género en las elecciones locales de 2027, incluida la gubernatura, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Gama Basarte, defendió su voto a favor al señalar que se trata de una decisión que va más allá de intereses partidistas.

El legislador sostuvo que San Luis Potosí vive un momento histórico en materia democrática y recordó que, desde sus orígenes, la entidad ha reconocido un papel relevante a las mujeres en la vida pública, por lo que ahora corresponde establecer reglas iguales para todas y todos, bajo el principio de igualdad sustantiva.

En ese sentido, afirmó que la reforma no envía mensajes excluyentes, sino que obliga a los partidos a demostrar que cuentan con perfiles competitivos, tanto femeninos como masculinos.

Rechazó que la iniciativa esté diseñada para beneficiar a un perfil en particular y calificó ese tipo de lecturas como limitadas. En contraste, destacó que la reforma también tendrá impactos positivos en otros ámbitos, como los municipios donde históricamente no ha gobernado una mujer, al abrir espacios reales de competencia.

Gama Basarte subrayó que la aprobación de esta reforma es apenas el inicio de un proceso que aún deberá completarse con su publicación e implementación, además de otros ajustes relevantes al calendario electoral, como el cambio en el arranque formal del proceso, que ahora será en noviembre. Consideró que estas modificaciones permitirán una mejor organización y una participación más ordenada de los institutos políticos.

Respecto a los señalamientos sobre una posible línea nacional o un cambio reciente en su postura, el diputado reconoció que la reforma fue dialogada con la dirigencia nacional de MC, al tratarse de una modificación constitucional que requiere consenso y análisis. Afirmó que el movimiento mantiene una visión progresista y una apertura constante hacia la participación política de las mujeres.