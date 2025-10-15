Señala Marco Gama B.: debe declararse zona de desastre natural dice MC

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Gama Basarte, anunció que presentará ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, un exhorto al Gobierno Federal para que se emita la Declaratoria de Desastre Natural en los municipios de la Huasteca potosina afectados por las recientes lluvias intensas.

El legislador hizo un llamado a la solidaridad con los municipios de Tamazunchale, San Vicente Tancuayalab, San Antonio, Tanquián, Tamuín, Matlapa, Xilitla, Ébano, Axtla de Terrazas, Aquismón, Tamasopo, Tampamolón, Coxcatlán, Huehuetlán y San Martín Chalchicuautla, al señalar que enfrentan una situación de emergencia que requiere acciones inmediatas y coordinadas.

Gama Basarte reconoció los esfuerzos emprendidos por los tres órdenes de gobierno para atender las afectaciones, aunque advirtió que la magnitud de los daños exige activar de inmediato los mecanismos institucionales y recursos disponibles para dar una respuesta integral a las comunidades damnificadas.

"La magnitud de los daños evidencia la necesidad de un respaldo institucional urgente y coordinado que permita atender de manera integral a la población afectada", expresó el legislador.

Subrayó que lo ocurrido en la Huasteca no debe verse como un asunto regional, sino como un llamado a la unidad y solidaridad de todo San Luis Potosí. "Cuando una parte del estado sufre, el estado entero debe responder", enfatizó.

En ese sentido, adelantó que su propuesta buscará que el Congreso del Estado exhorte de manera respetuosa a la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para que instruya la evaluación de daños y emita la declaratoria correspondiente en los municipios impactados.

Finalmente, Gama Basarte sostuvo que la prioridad debe ser poner a las personas al centro de las decisiones públicas. "Atender primero a quienes más lo necesitan y construir, desde la cooperación, un San Luis Potosí que se levante unido", concluyó.