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Liberan a 372 reos en SLP

Gobierno presume programa sin reincidencia

Por Redacción

Abril 24, 2026 01:47 p.m.
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Liberan a 372 reos en SLP

El gobierno de San Luis Potosí informó que se otorgaron 372 preliberaciones a personas privadas de la libertad en cinco centros penitenciarios del estado, como parte de un programa de reinserción social.

El anuncio fue realizado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante un evento en el Centro de Reinserción Social de La Pila. Según la versión oficial, los beneficiarios provienen también de los penales de Ciudad Valles, Rioverde, Tamazunchale y del centro femenil de Tancanhuitz.

De acuerdo con lo señalado, el criterio para acceder a este beneficio incluye buena conducta, cumplimiento de requisitos legales y disposición para reintegrarse a la sociedad. El mandatario afirmó que, desde que se implementó el programa, no se han registrado casos de reincidencia entre quienes han sido liberados, aunque no se presentaron datos públicos que respalden esa cifra.

El gobierno estatal sostuvo que las personas que obtienen su libertad pueden acceder a apoyos como capacitación laboral, programas educativos y financiamiento para emprender a través del SIFIDE.

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También se indicó que el proceso de preliberación se realiza en coordinación con instancias como el Poder Judicial, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad, bajo los lineamientos legales vigentes.

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