Líder nacional del PRI visitará la Huasteca potosina

La secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Yolanda Cepeda Echavarría, anunció que a finales de octubre la Huasteca potosina recibirá la visita del líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas, quien viene con el interés de "conocer las tradiciones de la región y escuchar a la militancia".

Cepeda Echavarría, de gira de trabajo por la Huasteca a lo largo de este fin de semana, inició en Ciudad Valles el programa "Bandera", que tiene el objetivo de fortalecer la economía de las familias.

Yolanda Cepeda informó que se tendrán reuniones con ex dirigentes, ex diputados locales y federales, ex presidentes municipales y regidores del PRI de la Huasteca sur, quienes han manifestado su intención de "cerrar filas" en torno al Partido para fortalecer el trabajo institucional que desde ahora se despliega, con la mira puesta en la elección del 2021.