Limpian Río Santiago y vialidades tras lluvias en la zona metropolitana

Tras las lluvias registradas el lunes, el Gobierno del Estado desplegó trabajos de limpieza y desazolve en distintos puntos de la zona metropolitana, con el objetivo de evitar encharcamientos y mejorar la circulación vehicular.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que las labores se concentraron en el Río Santiago, en tramos que van de Acceso Norte a avenida Muñoz, así como en el sector de Sierra Leona hacia Muñoz.

La titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, detalló que también se realizaron trabajos en colectores pluviales ubicados bajo el puente de Matehuala, además de acciones de mantenimiento en la zona de Pedro Moreno.

Estas intervenciones buscan mejorar el flujo del agua pluvial y reducir riesgos en las vialidades, luego de las precipitaciones recientes que afectaron la movilidad en la capital potosina.

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El gobierno estatal señaló que estas acciones forman parte de la atención inmediata tras lluvias, mientras que el mantenimiento permanente de la infraestructura urbana corresponde a las autoridades municipales.