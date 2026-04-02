Línea 5 de RedMetro, en fase final

La Línea 5 de RedMetro, que conectará la Alameda Juan Sarabia con la zona de Cándido Navarro, en Soledad de Graciano Sánchez, se encuentra en su etapa final previo a su puesta en operación.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), personal ya realizó recorridos de reconocimiento a lo largo de la ruta, como parte de las acciones previas al inicio del servicio.

El nuevo trayecto busca establecer una conexión directa entre la capital y Soledad, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y ampliar las opciones de transporte en la zona metropolitana.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado una fecha específica para el arranque formal de la línea.

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La incorporación de esta ruta se suma al sistema RedMetro, que ha ampliado su cobertura en distintos puntos de la zona conurbada en los últimos años.