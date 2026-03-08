Evalúan la puesta en marcha de Red Metro

RIOVERDE.- Continúa el diagnóstico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el arribo de la Red Metro al municipio, el objetivo es iniciar con dos rutas.

El diagnóstico está avanzando de manera favorable, se han conformado el 85% de Comités de Movilidad, dijo Aracely Martínez, titular de la SCT.

Se está realizando un diagnóstico para conocer a ciencia cierta las rutas más viables para implementar la Red Metro en el municipio, que será de gran beneficio para la población en general.

Se han conformado comités de movilidad en escuelas y universidades, se ha dialogado con habitantes del Ejido Puente del Carmen, Jabalí, San Marcos y Ojo de Agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a la Red Metro, falta mucho por estudiar, se requiere de mucho apoyo, la idea es contar con dos rutas, aun no se ha determinado el número de vehículos que se enviarán al entrar en funciones.

Se tiene contemplado visitar colonias de la zona urbana y ejidos, en estas últimas va haber un reordenamiento de rutas, se va a ver dónde hace falta poner en servicio otras rutas.