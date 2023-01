Llama Iglesia a no condenar la homosexualidad

El vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales llamó a la sociedad a no condenar la homosexualidad, de la que replicó la postura del papa Francisco, al decir que esa práctica se considera un pecado, pero que no es un delito.

Dijo que lo que sí se procura, es que se den las condiciones para que no se hagan daño, o incluso buscar que en la homosexualidad no se transmitan enfermedades.

Recordó que desde el punto de vista de las escrituras, sí es un pecado, pero la Iglesia también practica la caridad y la misericordia, y éstas tienen que ver con la aceptación de todas las personas sin distingo de cualesquiera de sus elecciones, en convivencia en paz y con respeto a todos.

Dijo que se está consciente de que hay agresión en contra de personas que viven en la homosexualidad, pero no es exclusiva de creyentes religiosos, sino que los agresores son personas que no las aceptan, y la creencia religiosa no es un medio decisivo para fomentar esa agresividad.

Agregó que la iglesia reconoce el ejercicio diario de la libertad de expresión, y es por eso que desde hace muchos años estableció el día de San Francisco de Sales que se celebra el 24 de enero.