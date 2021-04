Llama Ricardo Monreal a "sanar heridas" del morenismo en SLP y apoyar proyectos de la 4T

De visita en San Luis Potosí para la presentación de su libro número 33, "Nulidades y Procedimientos Sanciones en Materia Electoral", el senador Ricardo Monreal Ávila llamó a la unidad a morenistas potosinos a quienes dijo haber hallado "muy divididos", a consecuencia del accidentado proceso electoral interno para elegir aspirante a la gubernatura.

Pidió a la dirigencia estatal del partido Morena que se hable con todos los actores, lideresas y líderes locales que salieron "lastimados" de este proceso, a fin de que sanen las heridas y apoyen un proyecto "que busca la transformación de San Luis Potosí".

Se refirió a Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata de Morena a la gubernatura, como "una mujer inteligente que quiere mucho a su estado".

Se le cuestionó de la polémica en torno a presuntos desvíos de dinero público de los Servicios de Salud del Estado a empresas fantasma, a lo que Monreal Ávila respondió que "eso tendrá que dilucidarse, pero de momento, yo expreso mis respetos a la doctora".

De Xavier Nava Palacios, aspirante a la reelección como alcalde de la capital potosina, el senador dijo que le daba gusto que autoridades electorales federales le hayan restituido su candidatura: "Me parece que el Tribunal hizo lo correcto; revertir está decisión de la autoridad local para que sea la gente, a través de su voto, la que decida".

Negó que eventos como la presentación de hoy sean parte de una estrategia de promoción para las elecciones presidenciales del 2024.

"Vine a presentar mi libro número 33, y aunque nunca me he considerado muerto políticamente hablando, no es el momento de hablar de una posible candidatura. Esos temas se empezarán a abordar hasta el 2023", concluyó.

Al evento, realizado en el salón Sky Room del hotel Panorama, acudieron senadores de al menos 10 estados de la República, empresarios, líderes morenistas, universitarios y otros personajes de ámbito político local.