logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Llamado del PRI a una alianza genera rechazo del PAN y MC

Rubén Guajardo y Marco Antonio Gama coinciden en mantener autonomía rumbo a las elecciones 2027.

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 11, 2026 01:33 p.m.
A
Rubén Guajardo / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Rubén Guajardo / Foto: Citlally Montaño-Pulso

El llamado del PRI a construir "una gran alianza opositora" para las elecciones de 2027 provocó el rechazo inmediato de diputados locales del PAN y de Movimiento Ciudadano. Ambos partidos descartaron sumarse a acuerdos con otras fuerzas y advirtieron que irán solos, confiando en su identidad y apoyo ciudadano.

Rubén Guajardo Barrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, calificó la propuesta del PRI como "actos desesperados" y aseguró que su partido no repetirá errores del pasado. "Lo que estamos apostando en el PAN es apostar por nosotros mismos", dijo, recordando que las coaliciones previas con el PRI y el PRD no funcionaron ni a nivel nacional ni local.

El legislador criticó que esas alianzas pasadas dejaron de lado perfiles panistas y sacrificaron las alianzas ciudadanas en favor de acuerdos políticos.

Por su parte, Marco Gama Basarte, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, declaró que: "No hay nada de fondo, no hay propuesta, no hay un esquema distinto que te invite a la suma. Simplemente hablan de números, y que para nosotros es mucho más de fondo cuando se plantea una alianza.",

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Insistió en que MC busca ser una alternativa independiente y que prefieren "mejor solos que mal acompañados".

LEA TAMBIÉN

PRI sí quiere alianza en la próxima elección

La dirigencia aseguró que el partido no cierra la puerta a ningún acuerdo político

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Llamado del PRI a una alianza genera rechazo del PAN y MC
Llamado del PRI a una alianza genera rechazo del PAN y MC

Llamado del PRI a una alianza genera rechazo del PAN y MC

SLP

Ana Paula Vázquez

Rubén Guajardo y Marco Antonio Gama coinciden en mantener autonomía rumbo a las elecciones 2027.

¿Quién es Marco Gama, el diputado que impulsó la Ley Chapulín?
¿Quién es Marco Gama, el diputado que impulsó la Ley Chapulín?

¿Quién es Marco Gama, el diputado que impulsó la "Ley Chapulín"?

SLP

Naomi Alfaro

Casi tres décadas obtuvo cargos con las siglas del PAN, rompió y ahora dirige y es diputado por MC en SLP

Diversos templos se unen a nueva misa de desagravio en La Compañía
Diversos templos se unen a nueva misa de desagravio en La Compañía

Diversos templos se unen a nueva misa de desagravio en La Compañía

SLP

Pulso Online

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe ofició la celebración sobre la Plaza de los Fundadores

Interapas activa protocolo por nuevo corte de El Realito
Interapas activa protocolo por nuevo corte de El Realito

Interapas activa protocolo por nuevo corte de El Realito

SLP

Redacción

Colonias del sur-oriente reciben agua mediante pipas