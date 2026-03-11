Llamado del PRI a una alianza genera rechazo del PAN y MC

El llamado del PRI a construir "una gran alianza opositora" para las elecciones de 2027 provocó el rechazo inmediato de diputados locales del PAN y de Movimiento Ciudadano. Ambos partidos descartaron sumarse a acuerdos con otras fuerzas y advirtieron que irán solos, confiando en su identidad y apoyo ciudadano.

Rubén Guajardo Barrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, calificó la propuesta del PRI como "actos desesperados" y aseguró que su partido no repetirá errores del pasado. "Lo que estamos apostando en el PAN es apostar por nosotros mismos", dijo, recordando que las coaliciones previas con el PRI y el PRD no funcionaron ni a nivel nacional ni local.

El legislador criticó que esas alianzas pasadas dejaron de lado perfiles panistas y sacrificaron las alianzas ciudadanas en favor de acuerdos políticos.

Por su parte, Marco Gama Basarte, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, declaró que: "No hay nada de fondo, no hay propuesta, no hay un esquema distinto que te invite a la suma. Simplemente hablan de números, y que para nosotros es mucho más de fondo cuando se plantea una alianza.",

Insistió en que MC busca ser una alternativa independiente y que prefieren "mejor solos que mal acompañados".