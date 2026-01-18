Llevan Jornada de Paz a secundaria ESCA

Con pláticas preventivas y actividades formativas, se llevó a cabo una Jornada de Paz en la escuela secundaria Camilo Arriaga (ESCA), con la participación del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública(SECESP), enfocada en reforzar entornos escolares seguros y promover la convivencia sana entre estudiantes.

Durante la jornada se abordaron riesgos digitales, extorsión, perspectiva de género, manejo del estrés, cultura de la legalidad y uso responsable de la tecnología, temas dirigidos a prevenir conductas de riesgo y fortalecer el respetodentro y fuera del aula.

De acuerdo con el SECESP, estas actividades forman parte de acciones preventivas en planteles de nivel secundaria, orientadas al bienestar de la comunidad escolar y a la construcción de espacios educativos más seguros.

