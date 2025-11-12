Lo que se sabe hasta hoy sobre la muerte de Jorge Eduardo, pasante de la UASLP

La madrugada del pasado 8 de noviembre ocurrió un hecho violento que conmocionó a la sociedad potosina. Jorge Eduardo Dávila, un joven de aproximadamente 23 años, perdió la vida tras ser víctima de un ataque delictivo.

De acuerdo con las autoridades, el principal móvil del homicidio fue el robo, ya que los agresores huyeron en el vehículo del hoy occiso. Sin embargo, el caso aún presenta varias incógnitas, pues el joven se encontraba acompañado de una mujer que -de acuerdo a la versión oficial-, hasta el momento, no ha comparecido ante la Fiscalía para rendir su declaración.

Por ahora, el caso continúa abierto, pero la indignación social persiste.

En la Facultad de Estomatología, donde Jorge realizaba su pasantía, compañeros y alumnos colocaron un camino de veladoras en su memoria. Muchas permanecen desde hace días, como símbolo de duelo y justicia, en un suceso que deja más preguntas que respuestas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí