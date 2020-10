Lorca busca “dinamitar” la elección de candidato

José Antonio Lorca Valle, “compadre” y “padrino” del gobernador Juan Manuel Carreras López, está equivocado en sus acusaciones, sin embargo, la Fiscalía lo resolverá. Aunado ello, debería serenarse, porque se busca colaborar y no dinamitar el camino por elegir al abanderado morenista, sugirió Leonel Serrato Sánchez, aspirante a candidato a la gubernatura por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Este viernes Lorca Valle, también aspirante, afirmó en rueda de prensa en Ciudad Valles que se encuentra en la integración de un expediente en contra de Serrato Sánchez, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, pues considera que “lucra políticamente” con el padrón de la Secretaría del Bienestar.

Sostuvo que no tiene acceso a tal información, y en caso de tenerlo, “nunca jamás” lo utilizaría con fines político electorales, pues no pretende cometer las mismas prácticas del priismo y panismo.

El ex funcionario federal sugirió moderación de Lorca Valle, porque la ciudadanía puede llegar a considerar la existencia de un conflicto. “Este muchacho es amigo mío. Fue mi alumno, no muy brillante, pero fue mi alumno. Es una persona responsable y seria”.

“Yo creo que hay que pedir calma y serenidad; que no haya ataques entre militantes de la cuarta transformación. El verdadero militante de la cuarta transformación no pretende ensuciar a sus compañeros, como yo no lo he hecho”, dijo.