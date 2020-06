Los potosinos no están felices con AMLO, dice AN

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar Hernández consideró que las manifestaciones que se presentaron el pasado fin de semana en contra del presidente de la República, son una clara muestra de que los potosinos no están felices con el trabajo que ha realizado Andrés Manuel López Obrador en estos 18 meses de

su gobierno.

"AMLO no escucha a nadie, es un hombre enfermo de poder; no escucha a las minorías en el Congreso de la Unión, no escucha a los gobernadores y muchos menos a las y los mexicanos, difícilmente podrá enderezar el barco con esa actitud", apuntó.

Aguilar Hernández señaló que los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de las erradas acciones tomadas por el presidente.

"Lo resienten en sus bolsillos, pues cada vez los productos de la canasta básica están más caros; la luz, el gas y todo aquello que necesitan para tener una vida digna".

Indicó que esto pone en riesgo al país, lo que no es muy alentador; porque es claro que si al Ejecutivo le va mal; le va mal al país y de ahí la crisis económica, de salud y de inseguridad que crece y va lastimando a los ciudadanos.