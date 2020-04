"Los tiempos de Dios son perfectos", dice "Jesucristo" de San Juan de Guadalupe

Si bien admite tristeza por no haber personificado a Jesucristo en la 59 edición de la representación de la Pasión de Cristo del barrio de San Juan de Guadalupe, en este Viernes Santo, Miguel Ángel Zavala Pérez, aduce que los tiempos de Dios son perfectos, y "por algo pasaron las cosas, por algo no se llevó a cabo".

A diferencia del año pasado, donde se escuchaban los latigazos que le azotaban en la espalda los centuriones, esta vez Miguel Ángel solo escucha los motores de los pocos automóviles que transitaron por la avenida Himno Nacional, entre el templo y el jardín de San Juan de Guadalupe.

Con semblante serio, unas cuantas gotas de sudor que caen por su frente y su playera color blanco con una imagen de la Cruz, relata que este año era su segunda aparición como Jesús, situación que lo tenía maravillado hasta antes de la cancelación de la actividad, derivado de los riesgos de transmisión del COVID-19

Contrasta que la melancolía no puede evitarse, pero al ver las noticias de la gravedad del nuevo coronavirus, asume que la cancelación del evento –de los más importantes de Semana Santa en San Luis Potosí- fue lo mejor para la salud y bienestar de los actores, actrices y asistentes.

"Llegarán más oportunidades. Igual en mi persona, este año no se pudo hacer, pero yo sé que a lo mejor llegará otro año en que se me dé otra oportunidad y aprovecharla. Viendo el panorama de lo que era nuestro lugar de representación, pues sí está muy triste y solo", confía el actor amateur.

En entrevista, en el atrio de la parroquia de San Juan de Guadalupe, Miguel Ángel implora para que todas las personas enfermas sanen, decrezca la expansión del virus y que los ciudadanos dejen de pensar que la enfermedad es un invento.

"Cuando decidimos que fuera un evento cancelado, pues sí se me vino mucho la tristeza de no volver hacerlo...y siempre lo he dicho: creo que los tiempos de Dios son perfectos. Por algo pasaron las cosas, por algo no se llevó a cabo", refiere el joven que labora como obrero en una empresa.

Previo a la conclusión de la interlocución, Miguel Ángel insta a la población atender las recomendaciones sanitarias de sana distancia y aislamiento social, porque no es necesario "ver tantas muertes" para comprender el riesgo real del coronavirus.

"Las personas que ya tienen la oportunidad de aislarse en sus casas; de guardarse, yo les pido de favor que hagan caso. Más que nada por la familia, por nosotros mismos. No hagamos omiso a estas reglas que no están poniendo", concluye.

Durante la edición 58, celebrada el 19 de abril de 2019 a las afueras del templo de San Juan de Guadalupe, se registró una asistencia de alrededor de 2 mil 500 personas que presenciaron la obra, cifra contrastante con este día, donde no pudo realizarse ninguna escenificación.