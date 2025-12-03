Maestros defienden terna original en Derecho

Más de un centenar de docentes —105 firmas con nombre, RPE y rúbrica— de la Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija" entregaron al rector un escrito formal en el que respaldan la terna aprobada por el Consejo Técnico Consultivo y piden que la designación de la nueva dirección se mantenga dentro de lo que marca el Estatuto Orgánico. Según el documento, la terna enviada el 20 de noviembre cumplió todas las formalidades legales y reglamentarias, y las personas propuestas cuentan con la experiencia, el perfil y la capacidad para asumir la conducción académica.

Los académicos sostienen que el Consejo Técnico tiene plena legitimidad para emitir la terna porque está integrado por representantes electos democráticamente. En el audio entregado junto al documento, un profesor lo resume así: "El liderazgo del consejero alumno y el consejero maestro no proviene de la imaginación ni de aspiraciones personales, proviene de las urnas". Con ello, enfatizan que la decisión del órgano representa directamente la voluntad de la comunidad estudiantil y docente.

En su posicionamiento advierten que el Consejo Directivo Universitario no puede sustituir, alterar ni integrar una terna distinta, pues sus facultades se limitan a deliberar y votar sobre la propuesta enviada por el Consejo Técnico. Modificarla —señalan— rompería el orden estatutario y vulneraría la legalidad del proceso. Para sustentar este señalamiento, citan el propio Estatuto Orgánico, que asigna exclusivamente al Consejo Técnico la evaluación y aprobación de los perfiles idóneos.

Los firmantes también rechazan "los actos de una minoría" que, aseguran, han buscado generar inestabilidad, división e incertidumbre en la Facultad. Consideran que esas protestas y señalamientos son infundados, mientras reivindican que su pronunciamiento representa el ejercicio profesional que sí les corresponde como parte de la comunidad académica.

El escrito concluye con una solicitud puntual al rector: respetar la terna avalada por el Consejo Técnico, único órgano facultado para integrarla, y no permitir que se vulneren las atribuciones que la normativa universitaria otorga. Los docentes afirman que su intervención es necesaria ante el clima que vive la Facultad y que su postura está respaldada por la legalidad.