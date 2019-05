Manifestantes cierran Himalaya y toman Seduvop

Habitantes de Villa de Arriaga y Armadillo de los Infante cerraron un carril de avenida Himalaya y toman instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) ante el incumplimiento de 32 obras de electrificación, y las cuales están afectando a 15 comunidades, así como aproximadamente a 5 mil personas.

El presidente municipal de Villa de Arriaga, Gustavo Torres Robledo indicó que la infraestructura se encuentra lista desde hace tres años y es momento que varias comunidades no cuentan con luz, "son varias electrificaciones gestionadas a nivel federal desde hace tres años, y nos resolvieron en su momento instalando la infraestructura, y es momento que no sabemos porque la Seduvop no ha podido arreglarse con la Comisión Federal de Electricidad".

La exigencia de los habitantes de varias comunidades exigen sea atendida esa necesidad, "las personas de esas comunidades caminan por lugares obscuros y de difícil acceso, por eso queremos que resuelvan y bajen la luz".

Sara Álvarez Rivera, presidenta municipal de Armadillo de los Infante, exigió la electrificación de las comunidades La Mesa, San José de Barbosa y El Pato, obras con un rezago de tres años, que impactan severamente a más de 250 habitantes.