Mantienen monitoreo en colonias de Soledad por lluvias

Las lluvias registradas este jueves no han provocado inundaciones ni encharcamientos severos en las zonas consideradas como 'puntos rojos' de Soledad de Graciano Sánchez.

En la entrada al fraccionamiento Privadas de la Hacienda, donde habitualmente se presentan acumulaciones de agua, sólo se reportan encharcamientos ligeros, debido a los trabajos preventivos que se realizan para mejorar el desalojo pluvial.

De igual forma, en el fraccionamiento Hacienda Los Morales, otro punto crítico durante la temporada de lluvias, el acceso permanece libre de afectaciones; lo mismo ocurre en la rotonda de la colonia Cactus, que en otros periodos se ha visto severamente anegada.

El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que se mantiene un monitoreo constante en estos sectores, así como en la colonia San Lorenzo, donde tampoco se han registrado incidentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la madrugada, personal de Protección Civil atendió el reporte de un poste con riesgo de colapso y cableado caído sobre la avenida Valentín Amador. La situación no generó daños a terceros y fue canalizada a la empresa Telmex para su atención.

Finalmente, señaló que el pronóstico de lluvias continuará hasta el fin de semana, por lo que las autoridades permanecerán en alerta ante cualquier contingencia que pudiera presentarse.