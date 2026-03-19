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Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González

El coordinador del PVEM en el Senado, destaca la importancia de la reciprocidad en alianzas electorales.

Por El Universal

Marzo 19, 2026 09:41 p.m.
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Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el senador Higinio Martínez descartó que Morena va a apoyar en 2027 al Partido Verde en la eventual candidatura de la senadora Ruth González Silva a la gubernatura de San Luis Potosí, por ser esposa del gobernador Ricardo Gallardo, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, advirtió que en una alianza debe haber reciprocidad, más allá de los estatutos de cada partido.

Importancia de la reciprocidad en alianzas electorales

Consultado por las declaraciones de Higinio Martínez en el sentido de que los estatutos de Morena prohíben claramente el nepotismo electoral, Velasco Coello recordó que dicha prohibición será constitucional hasta 2030, por lo que no es una limitante para impulsar una candidatura común en San Luis Potosí.

"Es importante que cuando se hace una coalición, ya los estatutos de cada instituto político sí son importantes, pero se hace un reglamento para la coalición. Lo que nosotros hemos planteado es que, en el caso específico de San Luis Potosí, que es una gobernatura que el Verde ganó sin alianza en el 2021 y que nosotros vamos a apoyarlos en la mayoría de las gobernaturas, pues que exista solidaridad en la gubernatura que nosotros tenemos en estos momentos", sostuvo.

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Respuesta del PVEM ante el rechazo de Morena

"Si no desean ir con nosotros, que nosotros deseamos que sí se mantenga la coalición, en San Luis, pues ya es una decisión de ellos y también estamos listos y preparados para ganar otra vez solos, como fue en el 2021, en el 2024, y así será en el 2026", señaló.

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