Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Marcha 8M termina con intervención en UASLP

Diversos grupos de mujeres participaron con actividades artísticas durante la marcha 8M en San Luis Potosí.

Por Pulso Online

Marzo 08, 2026 07:06 p.m.
Marcha 8M termina con intervención en UASLP

La marcha conmemorativa del 8M en San Luis Potosí culminó en Plaza Fundadores con la intervención del edificio central de la UASLP, y otros grupos de mujeres realizando actividades artísticas.

Intervención en edificio central de la UASLP

La marcha concluyó con la intervención del edificio principal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), un acto simbólico que formó parte de las actividades del 8M.

Actividades artísticas y participación femenina

Además de la intervención, diversos grupos de mujeres llevaron a cabo actividades artísticas en la Plaza Fundadores, fortaleciendo la expresión cultural y la visibilidad del movimiento.

