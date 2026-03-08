Marcha 8M termina con intervención en UASLP
Diversos grupos de mujeres participaron con actividades artísticas durante la marcha 8M en San Luis Potosí.
La marcha conmemorativa del 8M en San Luis Potosí culminó en Plaza Fundadores con la intervención del edificio central de la UASLP, y otros grupos de mujeres realizando actividades artísticas.
Intervención en edificio central de la UASLP
La marcha concluyó con la intervención del edificio principal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), un acto simbólico que formó parte de las actividades del 8M.
Actividades artísticas y participación femenina
Además de la intervención, diversos grupos de mujeres llevaron a cabo actividades artísticas en la Plaza Fundadores, fortaleciendo la expresión cultural y la visibilidad del movimiento.
