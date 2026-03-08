Marcha conmemorativa del 8M llega a Fiscalía

Llegan los contingentes de la marcha del 8M en San Luis Potosí a la Fiscalía del Estado, donde tomarán la palabra las familias de víctimas de feminicidio y a inicio a la lectura de su pronunciamiento y testimonios.

Familias de víctimas de feminicidio toman la palabra

Las familias de víctimas de feminicidio comenzaron la lectura de su pronunciamiento y compartieron sus testimonios en la Fiscalía del Estado, dando voz a sus demandas y experiencias.

Movilización y pronunciamientos en la Fiscalía del Estado

La llegada de los contingentes de la marcha del 8M a la Fiscalía del Estado marcó un momento clave para la expresión pública de las familias afectadas, quienes exigieron justicia y atención institucional.