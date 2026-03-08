Marcha conmemorativa del 8M llega a Fiscalía
Contingentes de la marcha 8M arribaron a la Fiscalía del Estado en San Luis Potosí para dar voz a familias afectadas.
Llegan los contingentes de la marcha del 8M en San Luis Potosí a la Fiscalía del Estado, donde tomarán la palabra las familias de víctimas de feminicidio y a inicio a la lectura de su pronunciamiento y testimonios.
Familias de víctimas de feminicidio toman la palabra
Las familias de víctimas de feminicidio comenzaron la lectura de su pronunciamiento y compartieron sus testimonios en la Fiscalía del Estado, dando voz a sus demandas y experiencias.
Movilización y pronunciamientos en la Fiscalía del Estado
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La llegada de los contingentes de la marcha del 8M a la Fiscalía del Estado marcó un momento clave para la expresión pública de las familias afectadas, quienes exigieron justicia y atención institucional.
no te pierdas estas noticias
Marcha 8M en San Luis Potosí termina con intervención en UASLP
Pulso Online
Diversos grupos de mujeres participaron con actividades artísticas durante la marcha 8M en San Luis Potosí.
Frente a Palacio, altar recuerda a Karla Pontigo y víctimas de feminicidio
Ana Paula Vázquez
La protesta denuncia negligencia institucional y falta de acceso a la justicia en casos de feminicidio.
Marcha conmemorativa del 8M llega a Fiscalía
Pulso Online
Contingentes de la marcha 8M arribaron a la Fiscalía del Estado en San Luis Potosí para dar voz a familias afectadas.