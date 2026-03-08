logo pulso
Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

SLP

Marcha conmemorativa del 8M llega a Fiscalía

Contingentes de la marcha 8M arribaron a la Fiscalía del Estado en San Luis Potosí para dar voz a familias afectadas.

Por Pulso Online

Marzo 08, 2026 05:38 p.m.
Marcha conmemorativa del 8M llega a Fiscalía

Llegan los contingentes de la marcha del 8M en San Luis Potosí a la Fiscalía del Estado, donde tomarán la palabra las familias de víctimas de feminicidio y a inicio a la lectura de su pronunciamiento y testimonios.

Familias de víctimas de feminicidio toman la palabra

Las familias de víctimas de feminicidio comenzaron la lectura de su pronunciamiento y compartieron sus testimonios en la Fiscalía del Estado, dando voz a sus demandas y experiencias.

Movilización y pronunciamientos en la Fiscalía del Estado

La llegada de los contingentes de la marcha del 8M a la Fiscalía del Estado marcó un momento clave para la expresión pública de las familias afectadas, quienes exigieron justicia y atención institucional.

SLP

Pulso Online

Diversos grupos de mujeres participaron con actividades artísticas durante la marcha 8M en San Luis Potosí.

SLP

Ana Paula Vázquez

La protesta denuncia negligencia institucional y falta de acceso a la justicia en casos de feminicidio.

SLP

Pulso Online

Contingentes de la marcha 8M arribaron a la Fiscalía del Estado en San Luis Potosí para dar voz a familias afectadas.

SLP

Pulso Online

La manifestación del 8 de marzo en San Luis Potosí fue encabezada por madres y familiares de víctimas de feminicidio.