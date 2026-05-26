Cambiarán a al menos seis funcionarios

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Esta semana tomarán posesión del cargo, los nuevos titulares de seis secretarías e instituciones de la administración estatal, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Cambios en secretarías clave del gobierno estatal

Refirió que Mario García Valdez deja la Secretaría de Cultura (Secult) para encabezar la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). En tanto, Jesús Salvador González Martínez, titular de esta última dependencia, llega a un área específica de la Secretaría General.

Nuevos titulares en Secretaría de Cultura y Casa de la Cultura

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A su vez, Juan Carlos Torres Cedillo deja la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y asume la titularidad de la Secult, pero no se precisó quién toma las riendas de la institución educativa.

Complementó que Emmanuel Ramos Hernández, director del Centro de las Artes, tomará las riendas de la Casa de la Cultura, y la directora de ésta pasa al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).