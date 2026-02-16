Más de 100 jóvenes participan en Mercadito Emprendedor en Tangamanga I

Más de un centenar de jóvenes ofrecieron sus productos durante la realización del Mercadito Juvenil Emprendedor en el Parque Tangamanga I, evento organizado por el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) en coordinación con los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt).

La actividad se desarrolló en el estacionamiento del Parque Japonés, donde emprendedores locales instalaron puestos con venta de alimentos, repostería, joyería, ropa y diversos artículos.

Emprendedores juveniles en Tangamanga I.

Objetivos y participación en el evento

De acuerdo con los organizadores, el objetivo del encuentro es generar espacios de comercialización para jóvenes que desarrollan proyectos propios y buscan posicionar sus marcas en el mercado local.

El evento reunió a familias y visitantes del parque, quienes recorrieron los distintos módulos instalados a lo largo de la jornada.