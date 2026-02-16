logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Más de 100 jóvenes participan en Mercadito Emprendedor en Tangamanga I

El evento reunió a emprendedores locales con venta de alimentos, ropa, joyería y más.

Por Redacción

Febrero 16, 2026 07:17 p.m.
A
Foto vía Gobierno estatal

Foto vía Gobierno estatal

Más de un centenar de jóvenes ofrecieron sus productos durante la realización del Mercadito Juvenil Emprendedor en el Parque Tangamanga I, evento organizado por el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) en coordinación con los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt).

La actividad se desarrolló en el estacionamiento del Parque Japonés, donde emprendedores locales instalaron puestos con venta de alimentos, repostería, joyería, ropa y diversos artículos.

Emprendedores juveniles en Tangamanga I.

Objetivos y participación en el evento

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con los organizadores, el objetivo del encuentro es generar espacios de comercialización para jóvenes que desarrollan proyectos propios y buscan posicionar sus marcas en el mercado local.

El evento reunió a familias y visitantes del parque, quienes recorrieron los distintos módulos instalados a lo largo de la jornada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Más de 100 jóvenes participan en Mercadito Emprendedor en Tangamanga I
Más de 100 jóvenes participan en Mercadito Emprendedor en Tangamanga I

Más de 100 jóvenes participan en Mercadito Emprendedor en Tangamanga I

SLP

Redacción

El evento reunió a emprendedores locales con venta de alimentos, ropa, joyería y más.

SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez
SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez

SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez

SLP

Redacción

Copocyt confirma que SLP será sede del encuentro internacional de robótica, software y ciencias aplicadas

Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí
Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí

Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí

SLP

Redacción

Más de 4 mil estudiantes participarán en la ceremonia

217 parejas se casan en Plaza de Armas
217 parejas se casan en Plaza de Armas

217 parejas se casan en Plaza de Armas

SLP

Redacción

Ceremonia "Da el sí con la Familia" reunió a contrayentes de la capital, La Pila y Bocas