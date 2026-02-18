Más de 4 mil estudiantes juran lealtad a la Bandera en la Arena Potosí

Un total de 4 mil 524 estudiantes de tercer grado de primaria participaron en la XXIV Ceremonia de Juramento a la Bandera organizada por el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) en la Arena Potosí.

El acto reunió a alumnas y alumnos de la capital y zonas conurbadas. En representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, acudió el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, quien tomó la protesta de abanderamiento.

De acuerdo con datos oficiales, participaron 128 planteles públicos y privados, y la asistencia total fue de aproximadamente 10 mil personas, entre estudiantes, docentes y familiares.

Durante la ceremonia también intervino el director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez. El evento contó con la participación de la Orquesta Sinfónica del Gobierno del Estado.

Autoridades informaron que la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC)implementaron un operativo para resguardar el desarrollo de la actividad.