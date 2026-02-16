logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Más de 98 mil personas acuden a Tangamanga y Las Camelias

Reportan alta afluencia el fin de semana.

Por Redacción

Febrero 16, 2026 02:51 p.m.
A
Más de 98 mil personas acuden a Tangamanga y Las Camelias

Los parques Tangamanga I y II, en la capital potosina, y el parque Las Camelias, en Matehuala, registraron una afluencia superior a 98 mil visitantes durante el fin de semana, según datos difundidos por autoridades estatales.

La cifra corresponde al total acumulado en los tres espacios recreativos, aunque no se detalló cuántas personas asistieron a cada parque ni si representa un incremento respecto a otros fines de semana.

Entre las áreas más concurridas se encuentran las zonas infantiles, ciclovías, canchas deportivas, el Parque Japonés y espacios destinados a mascotas, donde las familias realizaron actividades como caminata, ejercicio y convivencia al aire libre.

Acciones de mantenimiento y conservación en los parques

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El director de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), Joaquín García Martínez, señaló que la asistencia constante refleja el uso regular de estos espacios públicos por parte de la población.

LEA TAMBIÉN

Cambio de Ruta impulsa comité de seguimiento a proyecto "Splash"

Este domingo reunió a ciudadanos, especialistas y autoridades para dialogar sobre el proyecto en Tangamanga I

Las autoridades estatales indicaron que se mantienen trabajos de mantenimiento y conservación en los parques, considerados entre los principales puntos de esparcimiento en la entidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Más de 98 mil personas acuden a Tangamanga y Las Camelias
Más de 98 mil personas acuden a Tangamanga y Las Camelias

Más de 98 mil personas acuden a Tangamanga y Las Camelias

SLP

Redacción

Reportan alta afluencia el fin de semana.

Plantea morenista dar facultades de investigación a la GCE
Plantea morenista dar facultades de investigación a la GCE

Plantea morenista dar facultades de investigación a la GCE

SLP

Redacción

Carlos Arreola propone ampliar atribuciones de la policía estatal.

Aprueban crear Fiscalía Especializada en Desaparición
Aprueban crear Fiscalía Especializada en Desaparición

Aprueban crear Fiscalía Especializada en Desaparición

SLP

Redacción

Comisión Primera de Justicia aprobó el dictamen por unanimidad.

Denuncian fuga de aguas negras en San Miguelito; acusan a Interapas
Denuncian fuga de aguas negras en San Miguelito; acusan a Interapas

Denuncian fuga de aguas negras en San Miguelito; acusan a Interapas

SLP

Rolando Morales

El daño en drenaje afecta la calle Zamarripa y preocupa a vecinos por riesgos sanitarios.