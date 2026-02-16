Más de 98 mil personas acuden a Tangamanga y Las Camelias

Los parques Tangamanga I y II, en la capital potosina, y el parque Las Camelias, en Matehuala, registraron una afluencia superior a 98 mil visitantes durante el fin de semana, según datos difundidos por autoridades estatales.

La cifra corresponde al total acumulado en los tres espacios recreativos, aunque no se detalló cuántas personas asistieron a cada parque ni si representa un incremento respecto a otros fines de semana.

Entre las áreas más concurridas se encuentran las zonas infantiles, ciclovías, canchas deportivas, el Parque Japonés y espacios destinados a mascotas, donde las familias realizaron actividades como caminata, ejercicio y convivencia al aire libre.

Acciones de mantenimiento y conservación en los parques

El director de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), Joaquín García Martínez, señaló que la asistencia constante refleja el uso regular de estos espacios públicos por parte de la población.

Las autoridades estatales indicaron que se mantienen trabajos de mantenimiento y conservación en los parques, considerados entre los principales puntos de esparcimiento en la entidad.