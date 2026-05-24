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Más de mil 800 infractores han realizado trabajo comunitario en SLP

El rango de edad de 25 a 34 años concentra la mayoría de sanciones.

Por Rolando Morales

Mayo 24, 2026 12:30 p.m.
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Más de mil 800 infractores han realizado trabajo comunitario en SLP
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      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el mayor número de personas sancionadas por faltas administrativas y que realizan trabajo en favor de la comunidad en la capital potosina tiene entre 25 y 34 años de edad, contrario a la percepción de que son principalmente jóvenes menores quienes incurren en este tipo de conductas.

      El funcionario señaló que, desde la implementación del programa de justicia cívica, alrededor de mil 800 infractores han realizado labores comunitarias en plazas públicas y colonias donde se desarrolla el programa Domingo de Pilas.

      Villa Gutiérrez explicó que el modelo busca evitar que la autoridad tenga únicamente un enfoque sancionador y, en cambio, ofrecer alternativas que también representen un beneficio para la ciudad mediante actividades comunitarias y procesos de mediación.

      Indicó que el rango de edad de 25 a 34 años concentra el grueso de las sanciones al Bando de Policía y Gobierno, resultado de un análisis que, aseguró, se realiza desde 2023 y que incluso fue revisado por una empresa de alcance nacional.

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      Añadió que la capital potosina cuenta con información sobre edades, colonias, reincidencia y número de faltas cometidas por los infractores, lo que, dijo, ha permitido a San Luis Capital convertirse en pionero en el análisis de reincidencia dentro del Modelo Nacional de Justicia Cívica.

      El secretario sostuvo que los resultados obtenidos forman parte de un esquema sustentado en evidencia sobre el impacto que ha tenido este modelo en la ciudad.


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