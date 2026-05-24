Detienen a cuatro por narcomenudeo en Ciudad Valles y Tamasopo

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CIUDAD VALLES. Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a cuatro personas durante distintos operativos realizados en la región Huasteca, donde además aseguraron presuntas dosis de marihuana y "cristal".

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que las acciones derivaron de trabajos operativos y de inteligencia desarrollados en coordinación institucional para reforzar la seguridad en San Luis Potosí.

En una primera intervención efectuada en Ciudad Valles, detuvieron a Horacio "N", de 26 años de edad, originario de este municipio, así como a Karla "N", de 35 años, originaria de Altamira, Tamaulipas. A ambos se les aseguraron varias bolsas con hierba verde y seca que tenían características similares a la marihuana y una dosis de aparente droga sintética conocida como "cristal".

Posteriormente, en el municipio de Tamasopo, fueron detenidos Oliverio "N", de 19 años, y Cervando "N", de 50 años. Según el reporte oficial, les aseguraron bolsas con marihuana, diversas dosis de "cristal" y dinero en efectivo.

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La dependencia añadió que de acuerdo con las labores de inteligencia realizadas por la corporación estatal, los detenidos podrían estar relacionados con actividades de narcomenudeo en la región.

Las cuatro personas, así como los indicios asegurados, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.