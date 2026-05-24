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Mujer de 74 años muere en choque de taxi en carretera Valles-Rioverde

Autoridades de la Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado atendieron el incidente y trasladaron a los lesionados a hospitales locales.

Por Huasteca Hoy

Mayo 24, 2026 02:52 p.m.
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Mujer de 74 años muere en choque de taxi en carretera Valles-Rioverde
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      CIUDAD VALLES. Una mujer de 74 años falleció y cuatro personas más resultaron lesionadas, luego de un choque entre un taxi y un vehículo particular en la carretera libre Valles-Rioverde.

      Lo anterior sucedió este domingo alrededor del mediodía, en el kilómetro 12 de la carretera federal número 70, cerca del rancho El Pantano, contiguo al ejido La Pitahaya.

      La conductora de un vehículo marca MG negro, modelo reciente, provenía de Rioverde y se dirigía a Ciudad Valles sobre la carretera de cuota. Sin embargo, al llegar al entronque con la carretera libre, quiso acortar camino por un carril lateral y efectuó una maniobra prohibida para retornar.

      En ese momento, sobre la carretera libre, con dirección de Valles a Rioverde, circulaba un vehículo Nissan Versa blanco y verde, habilitado como taxi de transporte colectivo, cuyo conductor no alcanzó a frenar y chocó contra el vehículo negro.

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      El impacto fue en la puerta trasera izquierda del auto particular, donde viajaba María, de 74 años de edad, originaria de Rioverde, quien falleció al instante.

      La conductora del vehículo y dos menores de edad resultaron lesionados. También resultó herido el chofer del taxi.

      Paramédicos de la Cruz Roja y socorristas de la autopista les brindaron auxilio, y posteriormente fueron trasladados a diferentes hospitales.

      Los vehículos quedaron bajo resguardo de los oficiales de la Guardia Nacional, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes para el retiro del cuerpo y de las unidades.

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