Matehuala arrastra escándalos desde 2023

La detención del director de la Policía Municipal de Matehuala por posesión de droga y su presunta participación en el secuestro de siete trabajadores no es el primer caso en el que autoridades del municipio quedan bajo investigación por delitos graves en los últimos años.

El hecho, dado a conocer este 25 de marzo de 2026, involucra a Jorge "N", jefe policiaco, quien fue asegurado en posesión de 52 bolsas de marihuana (334 gramos) y tres de "cristal" (30 gramos), mientras circulaba en una patrulla oficial.

En el mismo operativo fue detenido Pablo Ernesto "N", exfuncionario municipal, con 29 dosis de marihuana (180 gramos). Ambos son investigados como presuntos autores intelectuales del secuestro de siete electricistas, ocurrido días antes en el municipio, presuntamente vinculado a un esquema de cobro de "moche" del 30% a contratistas.

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Antecedentes y procesos legales del exalcalde Iván Estrada Guzmán

El caso se suma a un antecedente reciente en Matehuala.

En 2023, el entonces alcalde Iván Estrada Guzmán fue objeto de una investigación tras la difusión de audios en los que presuntamente dialoga con integrantes del crimen organizado. Como parte de esas indagatorias, el edil fue detenido el 27 de julio de 2023 para la realización de una prueba de voz.

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2023, fue detenido nuevamente por el delito de ejercicio abusivo de la función pública, derivado de irregularidades en la nómina municipal.

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De acuerdo con la Fiscalía, el entonces alcalde habría utilizado un esquema de "aviadores" y doble percepción salarial para desviar más de seis millones de pesos.

El 17 de noviembre fue vinculado a proceso y, días después, obtuvo su libertad bajo medidas cautelares, incluida la separación del cargo. En paralelo, la Fiscalía confirmó mediante peritaje que la voz en los audios correspondía al edil, aunque su detención no se derivó directamente de ese elemento.

Iván Estrada Guzmán

En enero de 2024, Estrada Guzmán renunció al Partido Acción Nacional, y en octubre del mismo año fue presentado como nuevo integrante de Morena en el Altiplano potosino.

Los casos, separados por más de dos años, coinciden en que involucran a funcionarios municipales bajo investigación por posibles delitos de alto impacto en Matehuala.