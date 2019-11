Mediante lonas, comerciantes del Centro exigen al Municipio controlar el ambulantaje

Comerciantes afiliados a Nuestro Centro colocaron al menos cuatro lonas en diferentes puntos del primer cuadro de la ciudad para solicitar a la autoridad municipal detener el crecimiento del comercio ambulante en el sector.

El presidente de Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, acompañado de otros comerciantes que se ubican en el primer cuadro de la ciudad señalaron que la paciencia se agotó entre los representantes del comercio formal que regularmente venden su mercancía en el centro de la ciudad.

"Hemos sido tolerantes, hemos esperado una respuesta por parte de la autoridad y esta no ha llegado, por el contrario, el número de negocios en la vía pública sigue creciendo en número y dimensiones y aún no estamos en diciembre, no nos vamos a esperar a que llegue diciembre y tengamos un mes negro", manifestó.

Según señaló el presidente de Nuestro Centro, el comercio informal ha crecido de manera considerable, pues actualmente existen alrededor de mil 800 vendedores en vía pública, pese a que la pasada administración dejo un padrón en donde se tenía registro únicamente de mil 200 comerciantes.

"Vemos más negocios y la amplitud de estos porque se ve cómo se van extendiendo, principalmente en las zonas de alrededor de los mercados, Eje vial, pasaje Bocanegra, paradas de camiones, entre otras, solo se expone a la gente a que suceda una desgracia", manifestó.

Manifestó que la manifestación será permanente y no se bajará la guardia, a fin de exigirle a la autoridad que ponga orden en la vía pública, afirmó que aunque se ha trabajado adecuadamente con la autoridad en el tema de seguridad, no ha sido así en el tema de comercio ambulante.

"La gente está muy molesta por lo que está sucediendo, el entorno es complicado para todavía complicarnos más con el desorden en la vía pública", señaló.