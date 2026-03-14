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Mediará STPS entre sindicato y BMW tras emplazamiento a huelga

El sindicato plantea huelga ante falta de acuerdo en aumento salarial con la empresa BMW.

Por Rubén Pacheco

Marzo 14, 2026 01:15 p.m.
A
Mediará STPS entre sindicato y BMW tras emplazamiento a huelga

Para evitar mayores conflictos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado, buscará fungir como intermediario entre el sindicato de trabajadores y la automotriz BMW, ante el anuncio de un emplazamiento a huelga.

Tras darse a conocer el procedimiento iniciado por la organización sindical, la dependencia estatal inició los acercamientos entre las partes con el objetivo de generar un acuerdo y resolver la disyuntiva asalarial.

Al respecto, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, destacó que durante la presente administración no se ha suscitado ninguna huelga, indicativo de que las discrepancias obrero-patronales se resuelven en la mesa.

Dijo que el gobierno estatal desconoce las especificaciones del caso, por ello, la intervención gubernamental se centrará en concientizar al gremio sindical y a la patronal transnacional.

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"El problema fue que no se han puesto de acuerdo en el aumento salarial que se ha planteado por parte de la clase trabajadora a la patronal, y como no no se han puesto de acuerdo, ha anunciado el sindicato que administra el contrato colectivo, la posibilidad de llevar el caso a un tribunal, a través de un conflicto de naturaleza económica, que es justamente lo que tú mencionas", expuso.

Opinó que la empresa alemana es una de las más importantes a nivel global, por lo cual, consideró relevante su presencia en territorio potosino, debido a las plazas laborales directas e indirectas que otorga a la población.

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