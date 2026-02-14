BMW baja expectativa para eléctricos

Ciudad de México.- BMW confía en que la demanda de autos eléctricos seguirá creciendo y por eso presentarán la nueva camioneta iX3, con un rango de batería de 800 kilómetros.

Sin embargo, el director del grupo en México, Diego Camargo, reconoció que para 2030 quizá sólo 25% de los vehículos de lujo sean eléctricos, una expectativa menor a 30% que se manejaba hace algunos años, debido a cambios de preferencia.

La automotriz incrementó 7% sus ventas en el mercado mexicano, a pesar de la incertidumbre ocasionada por los aranceles en EU y la competencia china.

La marca alemana alcanzó 37% de participación en el segmento de autos de lujo, por lo que uno de cada tres coches de lujo vendidos en el país es un BMW. Es un buen resultado considerando que el segmento de lujo en total se contrajo 4% frente a 2024.

Camargo dijo que el año pasado el anuncio de los aranceles generó inestabilidad en el ambiente.

“En el segmento de lujo eso se resintió. La gente de negocios, de empresas, se tomó un poco más de tiempo para evaluar sus decisiones de compra de vehículos, en particular de lujo.

“Querían ver qué pasaba con la tasa, el tipo de cambio y si la relación México-Estados Unidos se alineaba porque muchos dependen de negocios ligados a la exportación”, resaltó.