Megapuente patrio oficial, se suspenden clases el día 15

En cumplimiento con el artículo 66 de la Ley de Educación del Estado y por disposición oficial del gobierno estatal, se informa que el próximo lunes 15 de septiembre se suspenderán las actividades académicas en todos los niveles educativos, con motivo de la conmemoración de las Fiestas Patrias.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Educación estatal, los planteles que tengan previstas actividades cívicas o culturales podrán llevarlas a cabo conforme a lo ya programado, siempre y cuando respeten los lineamientos establecidos por las autoridades educativas.

Las clases se reanudarán de manera normal el miércoles 17 de septiembre de 2025, conforme al calendario escolar vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí