Menor desaparecida en Cerritos huyó en tren a Monterrey

SLP. – Después de que una joven de 15 años de edad, que contaba con una Alerta Amber activa desde el pasado 6 de enero del 2021, fuera localizada en Monterrey, Nuevo León, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, detalló las acciones que se realizaron en conjunto con la Coordinación Estatal de Alerta Amber y la colaboración con varias instituciones para la búsqueda exhaustiva.

Pablo Alvarado Silva, fiscal especializado, indicó que afortunadamente se logró la localización y el resguardo de la adolescente de nombre Quetzaly, "esta joven el día 6 de enero decide salir de su domicilio, teníamos información por parte de su hermana que pretendían subir a un tren; esto allá por la zona del municipio de Cerritos, desde ahí fue la última ocasión que se supo de la menor".

Inmediatamente la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos activó los protocolos para llevar una búsqueda inmediata.

Al contar con la sospecha de que la joven podría haber caído del tren, las autoridades decidieron implementar herramientas como un helicóptero y perros de búsqueda, además de recorridos a pie de varios grupos en la zona en la que fue vista por última vez, sin embargo, al no obtener resultados favorables se continuó con las labores de inteligencia por parte de los agentes de la Policía de Investigación hasta lograr su ubicación.

"Esto fue a través del apoyo de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad del Estado, incluso de las Policías Municipales de lugares cercanos a donde se le vio por última vez, en las que se llevaron a cabo estas acciones de búsqueda como fue la utilización de un helicóptero, de un binomio canino que nos facilitó la SSPE; Protección Civi también nos estuvo apoyando en campo para efecto de buscar a esta adolescente, pero no se obtuvieron resultados positivos, y eso no detuvo las labores de la Policía de Investigación, pues se siguieron generando actos a través de una análisis de redes sociales, lo cual en compañía de la colaboración de los padres de esta adolescente se logra localizar allá en el estado de Nuevo León", indicó.

Alvarado Silva aseguró que la Fiscalía continuará pendiente de las acciones que se deriven del acompañamiento que haga la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) quienes ya tuvieron contacto con la menor y su familia.

"Se tuvo contacto con personal de la PPNNA y con los padres de la adolescente para hacerle entrega de su menor hija, obviamente con la prevención de que esa Procuraduría va a estar dándole seguimiento a través de trabajadoras sociales, las cuales estarán verificando las condiciones de salud, de educación obviamente de inhibir algún tipo de violencia que pudiera estar siendo víctima esta menor, esto colaborando directamente con el personal de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos para efecto de que haya una atención integral en este tipo de temas", comentó.

El Fiscal Especializado recordó que la denuncia formal ante el agente del Ministerio Público de manera rápida y oportuna, por parte de los familiares de la persona desaparecida o no localizada es de suma importancia para evitar que sean víctimas de algún delito que dañe su integridad.

"Es básico, fundamental y relevante, el advertir que un menor no llega a su domicilio, no llega al lugar en el que se está esperando, pues es fundamental que se denuncie ante las autoridades. Un menor por su propia naturaleza es una persona en situación de vulnerabilidad, y a qué me refiero, que puede ser captado por un adulto, captado por un amigo para que lleven a cabo una conducta no adecuada y en ese sentido el que haya una denuncia ágil, podemos tener una reacción rápida.

Sobre los casos en los que las personas siguen en calidad de desaparecidas, el funcionario aseguró que los trabajos de investigación por parte de la unidad no paran hasta que se de algún resultado sobre cada hecho.

"En este y otros casos las investigaciones continúan, no podemos detenerla; por ejemplo, en este asunto pasaron 20 días para que se localizara esta joven, afortunadamente aparece con bien. Es la misión de la institución y del Ministerio Público continuar con las investigaciones, no detenerse, si hay una persona que está en calidad de no localizada o desparecida, sea mayor o menor tenemos la misión de continuar con la investigación".

Para finalizar, Pablo Alvarado resaltó el trabajo coordinado de las diversas instituciones que están obligadas a realizar búsquedas inmediatas la cual ha tenido buenos resultados, afirmando que no se puede hablar de triunfalismos, pero sí de que se sigue la ruta adecuada.