"Métanse al museo, al sarcófago, no anden paseando por los municipios", dice Gallardo a "momias" políticas

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se pronunció por dejar de pasear a las momias que todavía quieren elección o reelección en cargos públicos.

"Métanse al museo... al sarcófago... no anden paseando por los municipios".

De esta forma se pronunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona mientras hablaba en un discurso de entrega de 30 ambulancias que -dijo- fueron compradas con "dinero regresado en cajas de huevo".

Aseguró que hay funcionarios de primero, segundo, tercero y hasta cuarto nivel que son "verdaderos rateros", porque por años no se vio una obra en San Luis Potosí.

Aseguro que las momias políticas se acabaron porque el pueblo no los puede ni ver ni detestar, y ya son momias que deben ir al museo.

"No hay que sacarlas a pasear... las siguen sacando a pasear y las traen en los municipios queriéndolas pasear... métanse al museo, al sarcófago, no anden paseando por los municipios pensando que van a revivir; las momias no reviven, las momias ya nada más son para exhibirse ahí en un cuartito".

Explicó que no nada más hay momias en la política, sino también en las carpetas de investigación. "Dejaron muchas carpetas guardadas en la Fiscalía, y todavía las quieren pasear en los municipios"