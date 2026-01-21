logo pulso
Metro Red contará con adaptadores para bicicletas en unidades

También se anunció la incorporación de biciestacionamientos en zonas de transferencia

Por Rubén Pacheco

Enero 21, 2026 11:45 a.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Como medida de intermodalidad, en este año y de manera inicial, algunas unidades del Metro Red tendrán parrillas o adaptadores para que los usuarios de bicicletas puedan subirlas y realizar sus transbordos.

Así lo informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, quien reconoció que todavía no tiene definido la inversión que implicará la adecuación en los autobuses.

Explicó que la adaptación de los portabicis permitirá que los usuarios que circulan cerca de los parabuses, puedan ingresar al camión, llevar consigo el biciclo para posteriormente descender y continuar con su trayecto.

Aunado a ello, anunció que, en próximos días la oficina de atención ciudadana de la dependencia estatal pondrá a disposición de la población candados para bicicletas, a fin de que puedan resguardarlas en los biciestacionamientos ubicados en la zona de transferencia o en otro punto de la ciudad.

"Ya estamos haciendo las gestiones para que se nos libere el presupuesto para poder arrancar. No tendríamos para todas las rutas, pero sí vamos a iniciar con algunas rutas en unidades del Metro Red", remató.

