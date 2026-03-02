México debe aprender del caso Irán: "Alito" Moreno

México debe aprender las lecciones que dejaron los recientes acontecimientos en Irán, afirmó el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al advertir que hay muchos desde el Gobierno de Morena que arremeten y golpean a Estados Unidos, pero callaron durante años cuando el gobierno en Irán masacró a miles de ciudadanos y familias enteras por oponerse al régimen y a la dictadura.

"La defensa de la democracia no admite ambigüedades. La libertad de expresión, la participación política, el respeto a las minorías y el Estado de derecho no son concesiones del poder, sino derechos inherentes e irrenunciables. Ningún proyecto político puede justificarse si se construye sobre la negación de las libertades fundamentales como empieza a ocurrir en México", recalcó.

En un desplegado para fijar postura sobre el caso Irán, el dirigente priista señaló que "en México debemos aprender de estas lecciones. Cualquier intento de establecer acuerdos, pactos o entendimientos con cárteles del crimen organizado o con narcoterroristas no solo vulnera el Estado de derecho, sino que compromete el prestigio internacional de nuestro país.

"A quienes siembran violencia y muerte y buscan debilitar la seguridad, la libertad y nuestras instituciones, se les combate".

En el texto, Alejandro Moreno sostiene que si el PRI estuviera al frente del Gobierno de la República, México asumiría con firmeza y responsabilidad su papel en la geopolítica hemisférica de seguridad.

"Respaldaríamos absolutamente y sin ambigüedades la cooperación y las decisiones estratégicas con nuestro socio, vecino y aliado, el Gobierno de los Estados Unidos, fortaleciendo los mecanismos bilaterales y multilaterales para construir paz, armonía y estabilidad en la región. La seguridad hemisférica exige liderazgo, coordinación entre democracias y una postura firme frente a las amenazas que ponen en riesgo la tranquilidad de nuestros pueblos".

Enfatizó que la democracia se defiende con legalidad y con determinación frente a quienes utilizan el terror como instrumento.

"México debe ser una voz firme en favor de la libertad, la paz y el respeto irrestricto a la dignidad humana y no cómplice de dictaduras que acribillan a mujeres, jóvenes y pueblos enteros".

Moreno Cárdenas apuntó que en Irán durante años se han documentado graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, persecución política, represión institucionalizada y una alarmante ausencia de Estado de derecho.

"Un régimen que se sostiene mediante la amenaza, el encarcelamiento arbitrario, la censura y el asesinato de opositores no puede ser indiferente para la comunidad internacional ni para quienes defendemos la dignidad humana como principio universal.

"Nuestra posición es clara y firme. Cuando el poder se impone a través del miedo y la violencia, se rompe el fundamento mismo de la legitimidad política.

"La comunidad internacional tiene la responsabilidad de respaldar la libertad de los pueblos y evitar que el autoritarismo y el extremismo continúen debilitando la estabilidad global. Desde el PRI lo advertimos con claridad: el mundo es un lugar más seguro sin terroristas, sin carteles del crimen organizado y sin gobiernos autoritarios que, con tal de conservar el poder, pactan con criminales mientras abandonan a su pueblo.